Gimenez alla Juve può davvero essere un affare per i bianconeri? Cosa dicono i numeri della sua stagione

Da juventusnews24.com 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gimenez potrebbe lasciare l’Atletico Madrid questa estate, dopo aver avuto poche occasioni di scendere in campo nella stagione appena conclusa. I numeri della sua ultima annata mostrano un calo di minuti giocati e di presenza complessiva rispetto agli anni precedenti. La Juventus sta valutando un possibile trasferimento, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. La trattativa potrebbe portare il difensore in Italia nei prossimi mesi.

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di Luca Fioretti Gimenez cerca il riscatto dopo un’annata con poco spazio in Spagna: potrebbe lasciare l’Atletico Madrid nel corso di questa estate. Il nome di  Jose Maria Gimenez  ha iniziato ad orbitare con insistenza intorno all’universo Juve, configurandosi come il rinforzo ideale per la retroguardia di Spalletti soprattutto nell’ottica di un restyling del reparto. A spingere il centrale uruguaiano verso Torino, oltre a un prezzo di saldo fissato intorno ai 15 milioni di euro, c’è la forte volontà del calciatore di rimettersi in gioco dopo una stagione vissuta decisamente all’ombra delle prime scelte di Simeone a Madrid. I numeri dell’ultima annata del classe ’95 certificano infatti il suo progressivo scivolamento nelle gerarchie dei  Colchoneros. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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