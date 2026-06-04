Gabriel Jesus alla Juventus sarebbe un affare? Ecco cosa dicono i numeri dell’ultima stagione
Gabriel Jesus, che ha vinto la Premier League con l’Arsenal, ha appena concluso una stagione in cui ha giocato da riserva. Durante l’ultimo campionato, ha segnato 5 gol in 28 partite di campionato. Ha partecipato anche a 8 partite di Champions League, senza reti. La sua presenza complessiva in campo è stata di circa 1.500 minuti. La sua situazione contrattuale e i numeri stagionali sono stati al centro di discussioni di mercato.
di Luca Fioretti Gabriel Jesus ha vinto la Premier con l’Arsenal ma cerca riscatto dopo una stagione da comprimario: i numeri dell’annata appena conclusa. L’addio di Dusan Vlahovic costringe la Juventus a ridisegnare completamente il proprio reparto offensivo. Il centravanti serbo ha infatti scelto ufficialmente di non rinnovare il proprio contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, obbligando la dirigenza a vagliare profili internazionali di primissimo piano. Secondo le ultime Juventus news circolate, i nomi sondati con maggiore insistenza nelle ultime ore è spuntato anche quello di Gabriel Jesus, duttile attaccante di proprietà dell’Arsenal. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Segui gli aggiornamenti su Juventus.
Notizie e thread social correlati
Salah Juventus, ci risiamo: rispunta questa suggestione, sarebbe un vero affare? Cosa dicono i numeriRischia di tornare di attualità la possibilità di vedere l’attaccante egiziano in maglia bianconera, considerando che il suo contratto con il...
Darwin Nunez Juve: portare l’uruguaiano a Torino sarebbe davvero un affare? Ecco cosa dicono i numeriUn'analisi dei numeri e delle caratteristiche dell’attaccante uruguaiano viene presentata per valutare se il suo trasferimento in una squadra...
Temi più discussi: Milan e Juve, messaggio dall'Arsenal per Gabriel Jesus; Juventus, sfuma la pista Guirassy? Le ultime sul centravanti giallonero; Juve, l'Arsenal ha fissato il prezzo per cedere Gabriel Jesus; La Juventus interessata all’attaccante dell’Arsenal Gabriel Jesus: sondaggio per il brasiliano.
Nuovo nome per l’attacco della #Juventus. Il centravanti Gabriel #Jesus dirà addio all’ #Arsenal ed è nella lista di Comolli per la prossima stagione Voi preferireste il brasiliano o #KoloMuani #juventusnews24 x.com
La Juventus osserva con attenzione la situazione di Gabriel Jesus, che potrebbe salutare l'Arsenal in estate. Il brasiliano cerca una nuova avventura che gli garantisca continuità e un ruolo da protagonista assoluto, caratteristiche che hanno spinto Comolli a in facebook
Gabriel Jesus Juve, nuovo nome sul taccuino per l’attacco. Il brasiliano è pronto a dire addio all’Arsenal: il club bianconero monitora la situazioneGabriel Jesus è il nuovo nome sul taccuino per l’attacco della Juventus. Il brasiliano è pronto a dire addio all’Arsenal con il club bianconero sullo sfondo La Juventus monitora con estrema attenzione ... msn.com
Juventus, sfuma la pista Guirassy? Le ultime sul centravanti gialloneroHakan Safi, uno dei candidati alla presidenza del Fenerbahce, ha annunciato novità su Serhou Guirassy, centravanti del Dortmund accostato alla Juventus ... tuttojuve.com