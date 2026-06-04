Gabriel Jesus alla Juventus sarebbe un affare? Ecco cosa dicono i numeri dell’ultima stagione

Notizia in breve

Gabriel Jesus, che ha vinto la Premier League con l’Arsenal, ha appena concluso una stagione in cui ha giocato da riserva. Durante l’ultimo campionato, ha segnato 5 gol in 28 partite di campionato. Ha partecipato anche a 8 partite di Champions League, senza reti. La sua presenza complessiva in campo è stata di circa 1.500 minuti. La sua situazione contrattuale e i numeri stagionali sono stati al centro di discussioni di mercato.