Una lupa con tre cuccioli è stata avvistata e ripresa giovedì mattina in una zona collinare vicino a un castello. Le segnalazioni di lupi che si spostano dall’entroterra sono in aumento nella zona di Riccione. Testimoni hanno fotografato e filmato l’animale e i cuccioli, che si trovavano in viale Caprera. La presenza di questi predatori selvatici in aree abitate ha portato a un allarme tra i residenti locali.

Si moltiplicano a Riccione le segnalazioni di lupi scesi dall’entroterra. Una coppia e una lupa con tre cuccioli giovedì mattina sono stati visti, fotografati e filmati dagli abitanti di viale Caprera vicino al castello degli Agolanti. Hanno trovato riparo nel giardino di un condominio, mettendo in ansia i residenti che hanno chiamato i Carabinieri della Forestale giunti sul posto con la guardia venatoria. A un vicino sono venute a mancare cinque galline. Come racconta Stefano Stefanini del comitato di zona: "I primi avvistamenti risalgono allo scorso inverno, quando erano stati notati quattro lupi sulla ciclabile di viale Caprera, si sono poi rivisti mercoledì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riccione, scatta l’allarme in collina . Avvistata una lupa con tre piccoli

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