Un giovane di 20 anni di Vittorio Veneto è stato arrestato dopo aver colpito con un pugno alla nuca una dottoressa di 45 anni nel pronto soccorso di Conegliano. L'aggressione è avvenuta venerdì pomeriggio e l’uomo è stato subito fermato grazie all’allarme attivato dal braccialetto elettronico. Ora si trova ricoverato in un reparto di Psichiatria. Nessun altro è rimasto coinvolto nell’episodio.

È stato subito bloccato e si trova ora ricoverato nella Psichiatria dell’ospedale di Treviso il ventenne di Vittorio Veneto che venerdì pomeriggio ha aggredito alle spalle, colpendola con un pugno alla nuca, una dottoressa di 45 anni nell’area dell’accettazione del Pronto soccorso di Conegliano. Il sistema di alert di cui sono dotati gli operatori del Pronto soccorso, un braccialetto elettronico introdotto proprio per fronteggiare questo tipo di episodi, è stato subito attivato da un collega che lo aveva al polso e in pochi minuti i carabinieri sono intervenuti per bloccare l’aggressore. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per altri episodi di questo tenore e all’azienda sanitaria per una diagnosi psichiatrica ed etilista, è stato denunciato per lesioni ai danni di personale sanitario. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Treviso, aggredisce una dottoressa con un pugno alla nuca: scatta l’allarme con il braccialetto elettronico e arrivano i carabinieri

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