A Mestre un uomo è stato allontanato dalla propria abitazione dopo aver tentato di strangolare la moglie davanti ai tre figli piccoli. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine, è stato disposto un provvedimento di allontanamento urgente, con l’applicazione del braccialetto elettronico e l’obbligo di mantenimento. L’intera vicenda riguarda episodi di maltrattamenti e lesioni che hanno portato alla decisione di allontanare l’uomo dalla famiglia. La donna e i figli sono stati assistiti dalle autorità competenti.

Allontanamento d’urgenza e braccialetto elettronico a Mestre, dove un uomo è stato ritenuto responsabile di maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie. Il provvedimento è stato disposto dall’Autorità Giudiziaria per tutelare l’incolumità della donna, madre di tre bambini piccoli. La fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi a Mestre, dove la Polizia di Stato di Venezia è intervenuta a seguito di una richiesta di aiuto da parte di una giovane donna vittima di maltrattamenti domestici. I fatti: una lunga storia di violenze domestiche L’uomo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe perpetrato nel tempo una serie di maltrattamenti sia fisici che psicologici nei confronti della moglie. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mestre, tenta di strangolare la moglie davanti ai tre figli piccoli: scatta l'allontanamento d’urgenza

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