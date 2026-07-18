Report Unirai a Ranucci | Faccia un passo indietro la trasmissione non è sua

Da liberoquotidiano.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il sindacato Unirai suggerisce che Ranucci dovrebbe fare un passo indietro, affermando che la trasmissione non è sua. La presidente del sindacato ha commentato che sarebbe preferibile una sospensione da parte dell’azienda, o una decisione della Rai per tutelare Report. La richiesta arriva in un contesto di discussione sul ruolo e la gestione del programma. Non sono stati forniti dettagli su eventuali motivazioni o accuse specifiche.

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«Chiederete all’azienda la sospensione di Ranucci?». La collega Sara Verta, presidente del sindacato Unirai, ci risponde così: «Semmai sarebbe auspicabile un suo passo indietro, o diversamente che la Rai prenda una decisione per tutelare Report. La trasmissione non è di Ranucci». E ancora: «Se i fatti saranno confermati, alcuni rapporti appaiono difficilmente compatibili coi princìpi di indipendenza e imparzialità che devono guidare il giornalismo d’inchiesta e ancora di più il servizio pubblico. Il codice etico della Rai richiede a tutti comportamenti coerenti, dal giornalista di punta all’ultimo dei dipendenti». LE DIFFERENZE Unirai è nato... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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