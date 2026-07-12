Se avete dubbi sono pronto a un passo indietro La proposta di Ranucci ai giornalisti di Report

Da ilgiornale.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sigfrido Ranucci ha dichiarato ai giornalisti di essere disposto a fare un passo indietro se ci sono dubbi sulla sua condotta. La sua proposta è arrivata in un momento in cui il suo ruolo all’interno di un noto programma di inchieste televisive è sotto scrutinio. Finora, non sono state annunciate decisioni ufficiali o cambiamenti concreti nel suo incarico. La discussione sulla sua posizione prosegue nelle ultime settimane.

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Il caso di Ranucci continua a tenere banco anche se di novità sostanziali non ce ne sono più, o ancora, dipende dai punti di vista. Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola sono ai ferri corti unilateralmente, perché da una parte c’è Ranucci che dice “non cambio idea su Valter e non ci voglio credere: mi spiace per aver tirato in mezzo la vicenda del figlio malato alla radice della nostro legame, mi scuso” e dall’altra Lavitola che insiste se “Sigfrido dubita di me sono pronto a sputargli in faccia”. Ma il nodo Report resta e i dubbi sul programma sono più forti che mai, soprattutto per quanto riguarda il futuro. Il tema esiste: per il momento la Rai ha sospeso le repliche del programma, con buona pace di Ranucci e della redazione che si sono lamentati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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