Sigfrido Ranucci ha dichiarato di essere disposto a lasciare Report se qualcuno nel suo team dovesse mettere in dubbio la sua posizione. La comunicazione sarebbe avvenuta tramite una chiamata telefonica rivolta a un gruppo di inviati della trasmissione. La Rai avrebbe un piano per cercare un sostituto nel caso in cui Ranucci decidesse di abbandonare il programma.

Sigfrido Ranucci ha detto di essere pronto a lasciare Report in Rai se qualcuno nella sua squadra dubita di lui. Lo avrebbe detto al telefono a un gruppo di inviati della trasmissione. Intanto una parte della redazione dovrebbe riunirsi il 23 luglio per fare un punto della situazione. Ranucci pronto al passo indietro Il Corriere della Sera parla di una telefonata tra Sigfrido Ranucci e un gruppo di inviati di Report ai quali avrebbe ribadito la sua totale buona fede sull’attentato subito a ottobre 2025. “Se avete dubbi su di me sono pronto a un passo indietro“, avrebbe detto il conduttore del programma ai suoi inviati, dopo che il caso sul coinvolgimento di Lavitola e la sua amicizia con il giornalista rischia di mettere in crisi anche la trasmissione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ranucci potrebbe lasciare Report per il caso Lavitola, "Pronto al passo indietro": piano Rai per sostituirlo

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