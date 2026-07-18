È tornata in libreria una ricerca sui desideri triangolari o mimetici, che analizza come questi influenzino le comunicazioni e le relazioni nel mondo contemporaneo. L’opera approfondisce il concetto di desiderio come processo di imitazione e competizione, evidenziando come questa dinamica si sia radicata nelle società di consumo. La teoria collega queste modalità a una visione in cui il divino è stato sostituito dall’Altro, secondo quanto previsto da un pensatore del passato.

È ricomparsa in libreria una delle ricerche più provocanti, a loro modo feconde, sui desideri «triangolari», o «mimetici» che oggi suscitano e organizzano le comunicazioni e le relazioni nel mondo postmoderno. Il fenomeno che sta alla base dello sviluppo tardocapitalista è che il consumatore, in realtà, acquista la roba (qualsiasi: mutande o Seychelles) che compra il suo vicino, e si affretta a comprarla prima che vada esaurita o abbandonata.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - René Girard aveva previsto tutto: Dio è stato sostituito dall’Altro nella società dei consumi «copiati»

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