Lady Diana spuntano 5 ore di audio mai sentiti | Aveva previsto tutto e su Carlo e Camilla…

Una nuova serie documentaristica in tre episodi rivela l’esistenza di cinque ore di registrazioni audio di Lady Diana, mai ascoltate prima d’ora dal pubblico. Le registrazioni includono conversazioni e commenti sulla sua vita, Carlo e Camilla. Le registrazioni sono state trovate di recente e ora vengono rese pubbliche per la prima volta. La scoperta ha suscitato interesse tra gli appassionati di storia e di cronaca reale.

Una serie documentaria in tre episodi riporterà alla luce cinque ore di registrazioni audio di Lady Diana che non sono mai state ascoltate dal pubblico. Il progetto, intitolato provvisoriamente Diana: The Unheard Truth, uscirà il 31 agosto 2027, esattamente nel trentesimo anniversario della sua morte. The Hollywood Reporter spiega che le registrazioni furono effettuate nel 1991 da James Colthurst, un caro amico della Principessa del Galles. Colthurst rimosse segretamente i nastri da Kensington Palace e li consegnò all’autore Andrew Morton, che li utilizzò come base per la biografia Diana – la sua vera storia, un libro che alterò profondamente la percezione pubblica della famiglia reale britannica.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Lady Diana, spuntano 5 ore di audio mai sentiti: “Aveva previsto tutto” (e su Carlo e Camilla…) Notizie correlate Sarah Ferguson e i dettagli mai rivelati su Lady Diana: un libro fa tremare re Carlo già pronto a farle causaBuckingham Palace ha appena ripreso fiato dopo i postumi dello scandalo dell’ex principe Andrea ma la notizia di un libro di Sarah Ferguson sui suoi... Tutti gli aggiornamenti Lady Diana, audio choc: il matrimonio «ridicolo» con Carlo, il dispiacere del Re per la nascita di Harry e l'odio per la matrignaLady Diana, spuntano degli audio inediti. La principessa negli anni '90 aveva catalogato alcune registrazioni in cui parlava, tra le altre cose, del suo rapporto difficile con Carlo. Nelle clip, ... ilmessaggero.it Lady Diana, spunta la lettera segreta del 1993 che imbarazza la CoronaC'è una lettera di Lady Diana che imbarazza la Famiglia reale d'Inghilterra. È quella scritta nel maggio del 1993 in cui ritiene l'Irlanda del Nord parte della Repubblica d'Irlanda. L'allora ... iltempo.it