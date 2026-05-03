Il 25 aprile un ragazzo di origine ebraica ha sparato con una pistola ad aria compressa, ferendo due militanti dell’Associazione Nazionale Partigiani che si erano allontanati dal corteo principale. Il giudice ha deciso di non concedere sconti a Eitan Bondì, coinvolto nell’incidente. L’episodio ha suscitato attenzione e discussioni sulla sicurezza durante le manifestazioni pubbliche in quella giornata.

Il giudice non ha fatto sconti a Eitan Bondì, il ragazzo di origine ebraica che il 25 aprile ha ferito con una pistola ad aria compressa due militanti dell’Associazione Nazionale Partigiani, che si erano allontanati dal corteo principale. L’incriminazione è stata derubricata da tentato omicidio a tentate lesioni aggravate, come aveva pronosticato Libero, analizzando la dinamica dei fatti, e il giovane, dopo quattro notti passate a Regina Coeli, è stato scarcerato e trasferito agli arresti domiciliari. Una delle due vittime, Rossana Gabrieli, alla quale è doveroso rivolgere ogni solidarietà e comprensione, dichiara di sentirsi vittima di tentato omicidio.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Spari del 25 aprile, tutto come aveva previsto Libero

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