Renault ha ridotto i prezzi di Captur e Symbioz con motorizzazione full hybrid in Italia, con sconti fino a 5.000 euro. Le vetture mantengono le specifiche tecniche originali, basate su un motore da 1,8 litri con elettrificazione completa, introdotto lo scorso anno su entrambi i SUV. La decisione riguarda esclusivamente la riduzione dei costi, senza modifiche alle caratteristiche tecniche delle vetture.

Renault rende più economiche in Italia le Captur e Symbioz con motorizzazione full hybrid. Non cambiano i valori tecnici, la base resta l’1,8 litri con elettrificazione piena che è stato introdotto lo scorso anno su entrambi i Suv. Anche i livelli di allestimento rimangono invariati: tre per Captur, con Evolution, Techno ed Esprit Alpine, e quattro per Symbioz, con l’aggiunta di un ulteriore livello al top della gamma chiamato Iconic. Il ribasso che sfiora i 5mila euro arriva attraverso le nuove versioni E-Tech Series, che peraltro beneficiano, fino a tutto agosto, del bonus Renault E-Tech che comporta un’ulteriore riduzione di mille euro. Il colore gratuito diventa il Nero Etoilé invece del Rosso Passion. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Renault taglia i prezzi di Captur e Symbioz full hybrid: fino a 5mila euro in meno

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La Renault Captur full hybrid si aggiorna!

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