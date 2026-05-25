Lazio avviati contatti con Gattuso | l’ex ct è la prima scelta di Lotito per il dopo Sarri

La Lazio ha avviato trattative con l’ex tecnico della Nazionale come possibile sostituto di Maurizio Sarri, che potrebbe lasciare il club dopo la fine della stagione. La squadra ha concluso il campionato con una vittoria contro il Pisa. La decisione sulla sostituzione dipende dall’esito delle trattative e dalle scelte della dirigenza. La volontà di affidare la panchina a Gattuso è stata comunicata al momento come prioritaria.

(Adnkronos) – Dopo la chiusura della stagione con la vittoria della Lazio all'Olimpico con il Pisa, si profila la fine della storia tra Maurizio Sarri e il club di Claudio Lotito. Il tecnico sarebbe pronto ad accettare l’offerta dell’Atalanta, e il presidente si è già mosso per il suo sostituto. Negli ultimi giorni, a quanto. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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