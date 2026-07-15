Scaloni il marchigiano | le radici del ct dell’Argentina La storia dei suoi bisnonni che emigrarono da Macerata Fermo e Ascoli
Un uomo sulla cinquantina si trova al centro della carreggiata lungo la Statale Fermana-Faleriense, con una mietitrebbia che occupa l’intera strada. È il punto più concreto di una storia familiare: le radici del commissario tecnico dell’Argentina, originario delle Marche. I suoi bisnonni provenivano da tre paesi diversi della regione: Macerata, Fermo e Ascoli. La scena si svolge nel cuore delle Marche meridionali, in un'area rurale che testimonia il legame tra passato e presente.
Fermo, 15 luglio 2026 – Statale Fermana-Faleriense, cuore delle Marche meridionali. Un uomo sulla cinquantina occupa, inevitabilmente, tutta la carreggiata con la sua mietitrebbia. È partito da Piane di Montegiorgio e sta viaggiando verso Magliano di Tenna. Un motociclista, dopo aver atteso pazientemente il momento giusto, lo sorpassa. Gli sguardi si incrociano. “Quello sembra lui: Lionel, il ct dell’Albiceleste”. È incredibile: l’uomo alla guida della mietitrebbia è pari pari Lionel Scaloni, il tecnico dell’Argentina campione del mondo in carica e protagonista, con la sua formidabile Albiceleste, anche del mondiale 2026. Accenna un sorriso, non ci vuole molto a capire che sia un gran lavoratore senza grilli per la testa: faccia pulita, mani salde sul volante e tanta voglia di tornare a casa da moglie e figli dopo una giornata faticosa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
Scaloni il marchigiano: le radici del ct dell’Argentina. La storia dei suoi bisnonni che emigrarono da Macerata e da FermoIl commissario tecnico dell’Argentina ha radici marchigiane, con antenati emigrati da Macerata e Fermo.
Fertitta: Festeggerò 4 luglio in Sicilia, da dove miei bisnonni emigrarono in America 130 anni faUn politico ha annunciato che il 4 luglio festeggerà in Sicilia, regione da cui i suoi bisnonni partirono per l’America oltre 130 anni fa.
Argomenti più discussi: Il Porto di Ancona guarda alla Cina: Chery valuta lo scalo marchigiano come hub logistico per l’automotive europeo; Il porto di Ancona si candida a hub dell'automotive cinese: Chery guarda al sistema logistico marchigiano.
Scaloni il marchigiano: le radici del ct dell’Argentina. La storia dei suoi bisnonni che emigrarono da Macerata e da FermoEcco chi erano e da dove venivano i suoi avi partiti a inizio Novecento. La destinazione fu Pujato, tre ore da Buenos Aires. Un paese incredibile: è una colonia delle Marche ... ilrestodelcarlino.it
SPORT BASKET L’OraSì Ravenna affida la panchina a Daniele Aniello Il tecnico marchigiano guiderà la prima squadra nella stagione 2026/2027. Esperienze in Italia e all’estero, arriva dopo le ultime due annate alla Rucker San Vendemiano L'OraSì Basket facebook
Scaloni, il c.t abusivo che per Maradona poteva dirigere al massimo il traffico. Ma con lui Messi si è preso l'ArgentinaIl segreto dell'Argentina siede in panchina ed è il suo allenatore, Lionel Scaloni. Ereditata una squadra traumatizzata dai ct precedenti, con lui sono arrivati i trionfi. E Messi è diventato decisivo ... corriere.it