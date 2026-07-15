Un uomo sulla cinquantina si trova al centro della carreggiata lungo la Statale Fermana-Faleriense, con una mietitrebbia che occupa l’intera strada. È il punto più concreto di una storia familiare: le radici del commissario tecnico dell’Argentina, originario delle Marche. I suoi bisnonni provenivano da tre paesi diversi della regione: Macerata, Fermo e Ascoli. La scena si svolge nel cuore delle Marche meridionali, in un'area rurale che testimonia il legame tra passato e presente.

Fermo, 15 luglio 2026 – Statale Fermana-Faleriense, cuore delle Marche meridionali. Un uomo sulla cinquantina occupa, inevitabilmente, tutta la carreggiata con la sua mietitrebbia. È partito da Piane di Montegiorgio e sta viaggiando verso Magliano di Tenna. Un motociclista, dopo aver atteso pazientemente il momento giusto, lo sorpassa. Gli sguardi si incrociano. “Quello sembra lui: Lionel, il ct dell’Albiceleste”. È incredibile: l’uomo alla guida della mietitrebbia è pari pari Lionel Scaloni, il tecnico dell’Argentina campione del mondo in carica e protagonista, con la sua formidabile Albiceleste, anche del mondiale 2026. Accenna un sorriso, non ci vuole molto a capire che sia un gran lavoratore senza grilli per la testa: faccia pulita, mani salde sul volante e tanta voglia di tornare a casa da moglie e figli dopo una giornata faticosa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scaloni il marchigiano: le radici del ct dell’Argentina. La storia dei suoi bisnonni che emigrarono da Macerata, Fermo e Ascoli

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