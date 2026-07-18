Raspadori | Lavoriamo per imparare il calcio di Sarri So di poter fare la differenza da esterno alto

Da bergamonews.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giacomo Raspadori ha esordito con l'Atalanta nella partita a Clusone, giocando sulla fascia sinistra nel modulo 4-3-3 di Sarri. Durante il match ha corso molto sulla corsia sinistra e ha regalato la maglia a chi gli ha dedicato uno striscione. Raspadori ha dichiarato di lavorare per imparare il calcio di Sarri e di essere consapevole di poter fare la differenza come esterno alto.

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Clusone. Tante corse sulla fascia sinistra e una maglia regalata a fine partita a chi gli ha dedicato uno striscione. Giacomo Raspadori ha vissuto così il suo primo pomeriggio atalantino in Val Seriana, lanciato da Sarri sulla corsia mancina d’attacco del suo 4-3-3. Il numero 18 nerazzurro, tra i più acclamati dai tifosi, sta vivendo come tutti i compagni un periodo di cambiamento importante. Lui che nella sua storia è abituato alle novità e a saper essere “elastico”. Maurizio Sarri due giorni fa nella sua conferenza di presentazione ha speso parole importanti nel definire il classe 2000 un giocatore “inseguito a lungo e che ha sempre apprezzato”: “Lo ringrazio per le belle parole, spese sia privatamente che pubblicamente, perché non è scontato” afferma dopo la sgambata contro l’Under 23. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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