Basta una firma per poter fare la differenza

Il 5x1000 è una delle poche modalità in cui i cittadini possono contribuire al settore sociale senza dover versare denaro extra. Basta una firma su una specifica sezione della dichiarazione dei redditi per destinare una quota delle tasse a enti e associazioni che operano nel campo sociale. Questa possibilità è prevista dalla normativa fiscale e può essere scelta volontariamente all’interno della dichiarazione annuale. Non comporta spese aggiuntive e permette di supportare molte organizzazioni senza interventi di donazione diretta.

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Il 5x1000 rappresenta uno degli strumenti più semplici ed efficaci attraverso cui i cittadini possono sostenere il mondo del sociale senza alcun costo aggiuntivo. Si tratta, infatti, di una quota dell’Irpef che lo Stato consente di destinare a enti del Terzo Settore e organizzazioni no profit impegnate in attività di utilità sociale, ricerca, assistenza e tutela dei diritti. Una scelta che, seppur gratuita per il contribuente, può avere un impatto concreto e significativo. Tra i principali destinatari del 5x1000 rientrano le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e le Onlus. Questi enti operano in ambiti molto diversi: dalla sanità alla ricerca scientifica, dall’assistenza alle persone fragili alla tutela dell’ambiente, fino alla promozione della cultura e dell’educazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Basta una firma per poter fare la differenza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Forced to marry powerful CEO, but I never expected that he love me deeply and exclusively!#cdrama Sullo stesso argomento Una firma che può davvero fare la differenzaIl 5x1000 rappresenta uno degli strumenti più semplici ed efficaci attraverso cui i cittadini possono sostenere il mondo del sociale senza alcun... Tracy Austin sottolinea una rara qualità di Djokovic che potrebbe fare la differenza a Roland Garros.Tracy Austin sottolinea una rara qualità di Djokovic che potrebbe fare la differenza a Roland Garros. Sostieni EMERGENCY con il #5x1000 Codice fiscale: 97147110155 Non costa nulla Basta una firma Fa davvero la differenza Un gesto semplice e gratuito che diventa un aiuto concreto per vittime di #guerre e #povertà. emergency.it/5x1000/?utm_so… x.com Al Siviglia basta Sanchez: l'ex Inter firma l'1-0 alla Real Sociedad, andalusi ora quartultimiTre punti pesantissimi per il Siviglia, che supera la Real Sociedad e abbandona la zona retrocessione. Al Sánchez-Pizjuán basta una rete. tuttomercatoweb.com