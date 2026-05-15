Basta una firma per poter fare la differenza
Il 5x1000 è una delle poche modalità in cui i cittadini possono contribuire al settore sociale senza dover versare denaro extra. Basta una firma su una specifica sezione della dichiarazione dei redditi per destinare una quota delle tasse a enti e associazioni che operano nel campo sociale. Questa possibilità è prevista dalla normativa fiscale e può essere scelta volontariamente all’interno della dichiarazione annuale. Non comporta spese aggiuntive e permette di supportare molte organizzazioni senza interventi di donazione diretta.
Il 5x1000 rappresenta uno degli strumenti più semplici ed efficaci attraverso cui i cittadini possono sostenere il mondo del sociale senza alcun costo aggiuntivo. Si tratta, infatti, di una quota dell’Irpef che lo Stato consente di destinare a enti del Terzo Settore e organizzazioni no profit impegnate in attività di utilità sociale, ricerca, assistenza e tutela dei diritti. Una scelta che, seppur gratuita per il contribuente, può avere un impatto concreto e significativo. Tra i principali destinatari del 5x1000 rientrano le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e le Onlus. Questi enti operano in ambiti molto diversi: dalla sanità alla ricerca scientifica, dall’assistenza alle persone fragili alla tutela dell’ambiente, fino alla promozione della cultura e dell’educazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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