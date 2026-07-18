Una donna di 30 anni, affetta da una rara incompatibilità madre-feto, ha dato alla luce un bambino presso l'ospedale Sant’Anna di Torino. La gravidanza, considerata ad alto rischio a causa di questa condizione, è stata gestita con successo grazie alle cure mediche specializzate. La nascita si è conclusa con un parto naturale, senza complicazioni evidenti. La vicenda rappresenta un caso raro di compatibilità tra madre e bambino in presenza di questa specifica condizione medica.

Una straordinaria vittoria della medicina e della determinazione materna ha trasformato un dramma in una storia di speranza all’ ospedale Sant’Anna di Torino. Una donna di 30 anni già madre di una bambina di 7, è riuscita a dare alla luce il piccolo lo scorso 23 giugno, sconfiggendo la Gald ( Gestational Alloimmune Liver Disease ), una gravissima e rarissima forma di incompatibilità immunologica tra madre e feto che l’anno precedente le aveva strappato il secondo figlio dopo appena tre giorni di vita. Cos’è la Gald: il “rigetto” del feto. La Gald è una patologia spietata e complessa, di cui non si conosce l’esatta incidenza. In breve, il sistema immunitario della madre riconosce come estraneo il fegato del feto, producendo anticorpi che lo attaccano e lo distruggono. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Rarissima incompatibilità madre-feto “battuta” al Sant’Anna di Torino: 30enne partorisce un bimbo

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