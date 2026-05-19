Uno studio recente ha osservato come il feto risponda allo sbadiglio della madre mentre si trova in utero. La ricerca ha rilevato che, durante le sessioni di sbadiglio materno, circa il 60% dei feti mostrava una risposta. Le osservazioni sono state condotte monitorando i movimenti fetali in relazione alle attività della madre, con particolare attenzione ai momenti di sbadiglio. I ricercatori hanno analizzato una serie di casi per determinare la reattività dei feti a questo comportamento materno.

? Domande chiave Come avviene la sincronizzazione tra madre e feto durante lo sbadiglio?. Quali percentuali di contagio sono state registrate durante lo studio?. Perché il feto non sbadiglia in modo isolato come si pensava?. Cosa rivela questa reazione sulle basi dell'empatia umana nel nascituro?.? In Breve Studio condotto su 38 donne tra la 28a e la 32a settimana di gestazione.. Sincronia osservata nel 50% dei casi con sbadiglio simultaneo di madre e feto.. Solo il 13,89% delle osservazioni ha registrato lo sbadiglio della sola madre.. Solo il 2,78% dei casi ha mostrato lo sbadiglio isolato del feto.. Un nuovo studio dell’Università di Parma rivela che il contagio dello sbadiglio inizia già nel terzo trimestre di gravidanza, quando il feto risponde agli stimoli fisiologici della madre. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gravidanza: il feto risponde allo sbadiglio della madre in utero

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