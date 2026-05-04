Uno studio condotto presso l'ospedale Sant’Anna di Torino si concentra sulla salute mentale delle madri nei primi dodici mesi dopo il parto. La ricerca evidenzia come si possano individuare i segnali di rischio in questo periodo e fornisce dati sulla percentuale di donne che soffrono di ansia in questa fase, stimata in circa una su cinque. I risultati vengono presentati per favorire una maggiore consapevolezza e un intervento precoce.

? Cosa scoprirai Come si riconoscono i segnali di rischio nei primi dodici mesi?. Perché una donna su cinque soffre di ansia dopo il parto?. Cosa può fare la ricerca per migliorare il rapporto medico-paziente?. Come influisce il benessere della madre sullo sviluppo del bambino?.? In Breve Una donna su cinque soffre di ansia o depressione post-parto secondo l'OMS.. Il 20% delle pazienti può manifestare pensieri suicidi o atti di autolesionismo.. Presentazione del libretto Nascere piccoli piccoli redatto da psicologhe dell'ospedale Sant'Anna.. Ricerca Sapere per indaga la comprensione dei test di screening prenatale nelle donne.. Mercoledì 6 maggio 2026, l’ospedale Sant’Anna di Torino ospiterà un convegno dedicato alla salute mentale materna per affrontare i disturbi psichici durante la gravidanza e -partum.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salute mentale materna: il Sant’Anna di Torino per il benessere delle madri

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