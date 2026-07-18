Rapporto Fabi patrimonio record per le famiglie italiane | sfiorati i 6.500 miliardi
Nel 2025, la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane ha toccato quasi 6.500 miliardi di euro, raggiungendo il massimo storico. Il patrimonio ha superato di oltre 1.200 miliardi rispetto all’anno precedente. La crescita si è concentrata principalmente su investimenti finanziari e proprietà immobiliari. La quota di risparmio e investimenti ha rappresentato circa il 70% del totale. La rilevazione si basa su dati di un rapporto di un sindacato di categoria.
Roma, 18 luglio 2026 – Nel 2025 la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane ha raggiunto il livello più alto di sempre, sfiorando i 6.500 miliardi di euro: sono oltre 1.600 miliardi in più rispetto al 2020 (+35%). È quanto emerge dal rapporto Fabi-Federazione autonoma bancari italiani, rilasciato qualche giorno fa: se la liquidità continua a rappresentare una componente fondamentale dei salvadanai delle famiglie, aumenta, però, il peso di investimenti e strumenti assicurativi. Il rapporto evidenzia, infatti, una composizione del patrimonio sempre più diversificata: oltre ai conti correnti, sono cresciuti gli investimenti in azioni, titoli di Stato, fondi comuni e polizze assicurative. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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