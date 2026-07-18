Rapporto Fabi patrimonio record per le famiglie italiane | sfiorati i 6.500 miliardi

Notizia in breve

Nel 2025, la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane ha toccato quasi 6.500 miliardi di euro, raggiungendo il massimo storico. Il patrimonio ha superato di oltre 1.200 miliardi rispetto all’anno precedente. La crescita si è concentrata principalmente su investimenti finanziari e proprietà immobiliari. La quota di risparmio e investimenti ha rappresentato circa il 70% del totale. La rilevazione si basa su dati di un rapporto di un sindacato di categoria.