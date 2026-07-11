Fabi 6.500 miliardi nei ‘salvadanai’ degli italiani

Notizia in breve

Le famiglie italiane hanno accumulato oltre 6.500 miliardi di euro nei loro conti di risparmio. Dal 2020, il patrimonio finanziario è cresciuto di più di 1.600 miliardi. La somma si riferisce ai risparmi e agli investimenti detenuti dai cittadini italiani. La cifra include depositi bancari, titoli e altri strumenti finanziari. I dati sono stati comunicati da un'organizzazione di settore. La crescita si è verificata nel periodo tra il 2020 e il 2023.