Fabi 6.500 miliardi nei ‘salvadanai’ degli italiani
Le famiglie italiane hanno accumulato oltre 6.500 miliardi di euro nei loro conti di risparmio. Dal 2020, il patrimonio finanziario è cresciuto di più di 1.600 miliardi. La somma si riferisce ai risparmi e agli investimenti detenuti dai cittadini italiani. La cifra include depositi bancari, titoli e altri strumenti finanziari. I dati sono stati comunicati da un'organizzazione di settore. La crescita si è verificata nel periodo tra il 2020 e il 2023.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il patrimonio finanziario aumenta di oltre 1.600 miliardi dal 2020. Le famiglie italiane continuano ad accumulare ricchezza finanziaria. Secondo l’ultimo rapporto della Fabi (Federazione Autonoma Bancari Italiani), il patrimonio complessivo ha ormai raggiunto quasi 6.500 miliardi di euro, con un incremento di oltre 1.600 miliardi rispetto al 2020. L’analisi evidenzia come la liquidità resti una componente centrale del risparmio degli italiani, ma allo stesso tempo si rafforzi la tendenza a destinare una quota crescente del patrimonio verso investimenti finanziari e prodotti assicurativi, alla ricerca di rendimenti più elevati. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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