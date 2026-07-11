Le famiglie italiane possiedono circa 6.500 miliardi di euro nei loro risparmi, con un aumento di oltre 1.600 miliardi rispetto al 2020. La cifra rappresenta il patrimonio totale delle famiglie italiane, che si è ampliato nel corso degli ultimi tre anni. La crescita è attribuibile a un incremento della ricchezza finanziaria detenuta nei risparmi e nei depositi.

La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane cresce di oltre 1.600 miliardi di euro rispetto al 2020, portando il patrimonio complessivo a sfiorare il tetto dei 6.500 miliardi. È quanto emerge dal rapporto della Fabi. La liquidità continua a rappresentare una componente fondamentale, ma aumenta il peso di investimenti e strumenti assicurativi. La crescita maggiore è quella delle azioni detenute, con un incremento del valore di 1.103,3 miliardi (+113%) in circa sei anni. Anche rispetto al 2024, la componente azionaria registra l’aumento più consistente, con quasi 293 miliardi di euro in più nel 2025 (+16,4%). La liquidità resta un pilastro del risparmio, crescendo però con un’intensità inferiore rispetto ad altri strumenti. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Fabi: circa 6.500 miliardi nei salvadanai delle famiglie italiane

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