Secondo il rapporto Abi, i prestiti bancari sono in aumento, con un lieve incremento dei tassi di interesse. Tuttavia, l’incertezza internazionale limita gli investimenti, nonostante il mercato offra più credito. La domanda di nuovi finanziamenti rimane debole, anche se l’offerta è più attiva.

Cresce ancora il credito bancario, ma il clima di incertezza internazionale continua a frenare gli investimenti e, se dal lato dell’offerta il mercato è vivace, la domanda di nuovi finanziamenti arranca. È quanto emerge dal Rapporto mensile di luglio dell’Abi, secondo cui a giugno 2026 i prestiti a famiglie e imprese sono aumentati del 3,3% su base annua, in accelerazione rispetto al +3% di maggio e sui livelli più elevati dall’ottobre 2022. Per le famiglie si tratta del diciottesimo mese consecutivo di crescita, mentre per le imprese è il dodicesimo. Torriero (Abi): “Chiusura di Hormuz ha fatto rialzare i tassi di mercato”. A maggio i prestiti alle famiglie erano saliti del 2,6% e quelli alle imprese del 3,5%. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Rapporto Abi: accelerano i prestiti, ma l’incertezza frena gli investimenti. Lieve rimbalzo dei tassi

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