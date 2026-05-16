Mutui e prestiti | i tassi salgono ma la domanda di credito cresce
Negli ultimi mesi, i tassi di interesse sui mutui e sui prestiti sono aumentati, ma al tempo stesso si registra un incremento nella richiesta di credito da parte di imprese e famiglie. Questa tendenza si verifica in un contesto di incertezza legato al conflitto tra Iran e Stati Uniti, che suscita interrogativi sulla capacità di investimento delle aziende. Nonostante l’aumento delle tariffe, la domanda di finanziamenti continua a crescere, evidenziando un atteggiamento di fiducia o necessità nel mercato creditizio.
? Domande chiave Come influenzerà il conflitto Iran-USA la capacità di investimento delle imprese?. Perché la domanda di prestiti cresce nonostante l'aumento dei tassi?. Quanto inciderà il nuovo tasso medio sui futuri acquisti immobiliari?. Cosa garantisce la tenuta del sistema creditizio nonostante i costi elevati?.? In Breve Tassi mutui casa saliti al 3,43% e prestiti imprese al 3,62% ad aprile.. Credito totale a 1.300 miliardi di euro con crescita annua del 2,7%.. Crediti deteriorati netti scesi a 26,9 miliardi di euro a marzo 2026.. Gianfranco Torriero segnala tensioni Iran-USA come rischio per investimenti e PIL..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Sta cosa però non è assolutamente il centro stavolta e nemmeno uno dei possibili effetti collaterali. Carte e prestiti a studenti nn hanno sufficiente massa critica e mutui sono per ora ok e più bassi in rapporto a PIL del 07. Problemi grossi sono altrove. x.com
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