Mutui e prestiti | i tassi salgono ma la domanda di credito cresce

Negli ultimi mesi, i tassi di interesse sui mutui e sui prestiti sono aumentati, ma al tempo stesso si registra un incremento nella richiesta di credito da parte di imprese e famiglie. Questa tendenza si verifica in un contesto di incertezza legato al conflitto tra Iran e Stati Uniti, che suscita interrogativi sulla capacità di investimento delle aziende. Nonostante l’aumento delle tariffe, la domanda di finanziamenti continua a crescere, evidenziando un atteggiamento di fiducia o necessità nel mercato creditizio.

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