Mutui e prestiti | i tassi salgono ma la domanda di credito cresce

Da ameve.eu 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi mesi, i tassi di interesse sui mutui e sui prestiti sono aumentati, ma al tempo stesso si registra un incremento nella richiesta di credito da parte di imprese e famiglie. Questa tendenza si verifica in un contesto di incertezza legato al conflitto tra Iran e Stati Uniti, che suscita interrogativi sulla capacità di investimento delle aziende. Nonostante l’aumento delle tariffe, la domanda di finanziamenti continua a crescere, evidenziando un atteggiamento di fiducia o necessità nel mercato creditizio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Domande chiave Come influenzerà il conflitto Iran-USA la capacità di investimento delle imprese?. Perché la domanda di prestiti cresce nonostante l'aumento dei tassi?. Quanto inciderà il nuovo tasso medio sui futuri acquisti immobiliari?. Cosa garantisce la tenuta del sistema creditizio nonostante i costi elevati?.? In Breve Tassi mutui casa saliti al 3,43% e prestiti imprese al 3,62% ad aprile.. Credito totale a 1.300 miliardi di euro con crescita annua del 2,7%.. Crediti deteriorati netti scesi a 26,9 miliardi di euro a marzo 2026.. Gianfranco Torriero segnala tensioni Iran-USA come rischio per investimenti e PIL..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

mutui e prestiti i tassi salgono ma la domanda di credito cresce
© Ameve.eu - Mutui e prestiti: i tassi salgono, ma la domanda di credito cresce
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Mortgage Rates Plummet! Best Deals Since 2022 Are HERE!

Video Mortgage Rates Plummet! Best Deals Since 2022 Are HERE!

Sullo stesso argomento

La BCE tiene i tassi d’interesse al 2%, non salgono le rate dei mutui: “Ma rischio inflazione aumenta”La Banca centrale europea ha deciso di non aumentare i tassi d'interesse, né di tagliarli.

Abi, ad aprile salgono i tassi sui mutui per la casa: 3,43%Ad aprile sale il tasso medio praticato dalle banche sulle nuove operazioni di finanziamento: per le imprese al 3,62% (dal 3,26% nel mese...

mutui e prestiti iBanca d’Italia: prestiti alle famiglie cresciuti del 2,7% a marzo 2026. Tassi dei mutui al 3,81%I dati della Banca d'Italia sui tassi medi dei mutui e sulle erogazioni a famiglie e imprese relativi a marzo 2026. simplybiz.eu

mutui e prestiti iMutui e prestiti a tasso fisso a maggio 2026, domanda ancora alta e rate stabiliMutui a tasso fisso a maggio 2026: condizioni stabili, tassi intorno al 3% e domanda ancora elevata tra le famiglie ... quifinanza.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web