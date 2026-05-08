Confindustria e Abi in allarme sui prestiti

Domani in edicola con Il Giornale e Libero, il nuovo numero di Moneta dedica uno spazio alle preoccupazioni di Confindustria e dell'Abi riguardo ai prestiti. Le analisi di Antonio Patuelli, rappresentante dell'Associazione bancaria italiana, e di Emanuele Orsini, di Confindustria, illustrano le possibili conseguenze di una situazione di tensione nel settore. Il numero approfondisce i rischi e le dinamiche che coinvolgono il mercato creditizio.

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Suona l'allarme prestiti. Il nuovo numero di Moneta, in edicola domani con Il Giornale e Libero, parte da qui e raccoglie le analisi di Antonio Patuelli dell'Abi e di Emanuele Orsini di Confindustria per capire i possibili risvolti. Intanto si muove la partita delle banche centrali: nell'editoriale, il direttore Osvaldo De Paolini affronta il nodo tra politica e autonomia monetaria in vista dei cambi ai vertici. Riflettori accesi anche sull'energia, per il tesoretto che l'Italia potrebbe ottenere ritoccando le royalties sulle estrazioni nazionali. Spazio poi alle sfide demografiche, con i pensionati che si rivelano una risorsa economica, alla strategia della Cina nei mari dell'Est e ai modi per aggirare i dazi di Trump.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Confindustria e Abi in allarme sui prestiti Notizie correlate Abi, aumentano ancora i prestiti, a marzo +2,4%A marzo 2026, l'ammontare dei prestiti a imprese e famiglie è cresciuto del 2,4% su base annua, in accelerazione rispetto al +2,2% registrato a... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Confindustria e Abi in allarme sui prestiti. Confindustria e Abi in allarme sui prestitiIl direttore Osvaldo De Paolini affronta il nodo tra politica e autonomia monetaria in vista dei cambi ai vertici ... ilgiornale.it L’allarme di Confindustria al governo: Senza regole certe le aziende venete si spengonoIl motore del Nord-Est corre veloce ma rischia di restare senza carburante. Secondo l’ultima indagine di Fòrema su 1.000 aziende tra Padova, Treviso, ... ecovicentino.it