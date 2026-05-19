Carvajal dice addio al Real Madrid Milan e Inter pensano al colpo a zero | CM

Dani Carvajal ha annunciato ufficialmente la sua separazione dal Real Madrid, dopo diversi anni trascorsi nel club. La decisione del difensore è stata comunicata nelle ultime ore, lasciando aperta la possibilità di nuove opportunità professionali. Intanto, alcune squadre di Serie A stanno valutando un trasferimento a parametro zero, senza versare un indennizzo per il cartellino del giocatore. La notizia ha suscitato interesse tra gli addetti ai lavori e i tifosi delle squadre coinvolte.

La notizia era nell’aria da tempo, ma ora è ufficiale: Dani Carvajal ha detto addio al Real Madrid con il difensore a caccia di una nuova esperienza per la sua carriera. Dani Carvajal finito nel mirino di Milan e Inter (Ansa Foto) – calciomercato.it Già da qualche settimana appariva più che probabile che il rinnovo del difensore spagnolo con il Real Madrid non sarebbe arrivato e diverse big europee si sono mosse per prendere informazioni sul classe 1992 per valutare il colpo a costo zero. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione anche Milan e Inter si sarebbero iscritte alla corsa al calciatore spagnolo anche se l’affare non appare dei più semplici. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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Carvajal dice ADDIO al Real Madrid dopo 13 anni

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