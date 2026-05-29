Il Napoli sta valutando un colpo di mercato legato a un ex allenatore di Juventus, ora nel mirino del club. Giovanni Manna, direttore sportivo, sta studiando l’acquisto di un giocatore che Allegri desiderava al Milan. L’obiettivo è rafforzare la rosa con un operazione che coinvolge un centrocampista. La trattativa è in fase preliminare e non sono ancora stati annunciati dettagli ufficiali.

L’arrivo di Massimiliano Allegri a Napoli cambia i piani di mercato del club azzurro. Il direttore sportivo, Giovanni Manna, è stato decisivo per portare l’ex Juve all’ombra del Vesuvio. A questo punto, dunque, è facile pensare che voglia assecondare le sue richieste. In difesa, per esempio, può diventare possibile la trattativa per Mario Gila. Gila: la Lazio chiede 30 milioni, Allegri lo vuole subito. Mario Gila finisce nel mirino del Napoli con l’arrivo di Massimiliano Allegri: il difensore della Lazio rappresenta la prima mossa concreta del nuovo tecnico azzurro sul mercato estivo. Il tecnico toscano aveva dato il via libera per il suo trasferimento al Milan. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Allegri lo voleva al Milan, ora è nel mirino del Napoli: Manna studia il colpo

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