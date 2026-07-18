Ranucci ha annunciato che presenterà una querela contro Lavitola, che ha diffuso dichiarazioni false. Lavitola aveva affermato che chi aveva problemi con un programma televisivo poteva parlare con lui e che avrebbe potuto influenzare le vicende legate a un bistrot di proprietà di una donna e a un progetto di crediti di carbonio. Ranucci ha precisato che queste affermazioni sono false e che intende agire legalmente.

"Ci sono delle menzogne che non rimarranno senza querela: che chi aveva problemi con Report bastava che parlasse con me, che io potessi influenzare qualche puntata di Report (ipotesi fatte da colleghi invidiosi della trasmissione o con l'obiettivo di demolire il giornalista di inchiesta più autorevole di Italia), che io sia un uomo addentro a misteriosi poteri". Così Valter Lavitola, l'imprenditore indagato per l'attentato all'auto di Sigrido Ranucci, in una nota firmata da Sergio e Arturo Cola, i suoi legali. Gli avvocati hanno anche smentito che alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa nei giorni scorsi da Lavitola contenessero "messaggi destinati a soggetti interessati alle indagini, a tal punto che la Procura avrebbe acquisito i relativi video". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ranucci, Lavitola: "Le falsità mettono a rischio il bistrot di mia moglie e carbon credit"

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