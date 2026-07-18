Ranucci Lavitola | Le falsità mettono a rischio il bistrot di mia moglie e carbon credit
Ranucci ha annunciato che presenterà una querela contro Lavitola, che ha diffuso dichiarazioni false. Lavitola aveva affermato che chi aveva problemi con un programma televisivo poteva parlare con lui e che avrebbe potuto influenzare le vicende legate a un bistrot di proprietà di una donna e a un progetto di crediti di carbonio. Ranucci ha precisato che queste affermazioni sono false e che intende agire legalmente.
"Ci sono delle menzogne che non rimarranno senza querela: che chi aveva problemi con Report bastava che parlasse con me, che io potessi influenzare qualche puntata di Report (ipotesi fatte da colleghi invidiosi della trasmissione o con l'obiettivo di demolire il giornalista di inchiesta più autorevole di Italia), che io sia un uomo addentro a misteriosi poteri". Così Valter Lavitola, l'imprenditore indagato per l'attentato all'auto di Sigrido Ranucci, in una nota firmata da Sergio e Arturo Cola, i suoi legali. Gli avvocati hanno anche smentito che alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa nei giorni scorsi da Lavitola contenessero "messaggi destinati a soggetti interessati alle indagini, a tal punto che la Procura avrebbe acquisito i relativi video". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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