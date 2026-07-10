I carabinieri stanno cercando di identificare Gomes Clesio Tavares, indicato dalla procura di Roma come prestanome di Valter Lavitola. Secondo le indagini, Tavares avrebbe coordinato un gruppo avellinese incaricato di reperire esplosivi e collocarli davanti all’abitazione di Sigfrido Ranucci. Lavitola, invece, è coinvolto in progetti relativi al business dei crediti di carbonio.

Chi sia realmente Gomes Clesio Tavares, che, secondo la procura di Roma, su mandato di Valter Lavitola, ha individuato il gruppo avellinese in grado di trovare l’esplosivo e piazzarlo davanti casa di Sigfrido Ranucci, i carabinieri stanno cercando di capirlo. L’uomo chiave di un’inchiesta che ha preso una direzione del tutto inattesa, con il coinvolgimento di un personaggio intramontabile e ambiguo come Lavitola, amico stretto della vittima, dal 2017 è dipendente del “Cefalù bistrot” del quartiere romano di Monteverde, che non è di Lavitola, ma è a lui riconducibile. E al “Cefalù bistrot”, Tavares non ha mai lavorato. Lui non vive nemmeno a Roma, ma in Campania. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - «Ranucci, l'uomo della bomba è il prestanome di Lavitola». I progetti legati al business del carbon credit

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