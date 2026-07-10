Sigfrido Ranucci ha risposto a un articolo di ieri di La Verità, precisando di non aver letto tutta la rassegna stampa. Ha detto di aver ricevuto richieste riguardo a un possibile partito e a un sondaggio, ma di non aver intenzione di candidarsi. Ha anche ricordato di aver ricevuto alcune indicazioni da un ex direttore di giornale e di aver fornito assistenza su questioni legate ai crediti di carbonio.

Roma - Sigfrido Ranucci non ha letto l’intera rassegna stampa sui quotidiani, assicura. Tuttavia accetta di replicare agli interrogativi posti dal quotidiano di centrodestra La Verità di ieri. Qui si legge che il conduttore di Report avrebbe conosciuto (approvato?) un sondaggio elaborato da Valter Lavitola sulla sua popolarità. Una ricerca che avrebbe avuto l’obiettivo di promuovere la candidatura di un popolare giornalista d’inchiesta fra le fila del centrosinistra. Ranucci, voleva entrare in politica? «Balle. Non ho mai voluto». Per quale motivo non ha scoraggiato il suo amico Lavitola che le proponeva sondaggi d’opinione?«Lavitola non aveva bisogno che lo scoraggiassi. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Intervista a Sigfrido Ranucci: «Il sondaggio e l'ipotesi di un partito? Ho ricevuto richieste, ma non mi candido. Lavitola ci diede qualche dritta, lo aiutai sul carbon credit»

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