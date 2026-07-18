La moglie di Tavares ha detto di aver chiamato Valter Lavitola per chiedergli di far tornare il marito. Si è scoperto che Lavitola ha un numero di cellulare associato a questa persona. Prima di identificare Lavitola come possibile mandante di un attentato a un giornalista, si stanno analizzando i collegamenti telefonici e i rapporti tra le parti coinvolte. Le indagini sono in corso per chiarire eventuali responsabilità e motivazioni.

Prima di identificare Valter Lavitola come presunto mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, ipotizzando che il movente fosse "personale" e legato alla cerchia più vicina al giornalista, la Dda di Roma e i carabinieri del nucleo Investigativo hanno battuto tutte le piste: studiato le puntate di Report, intercettato i boss della camorra, disposto l'ascolto delle conversazioni di uomini appartenuti all'intelligence, sentito a sommarie informazioni, oltre alla vittima, anche gli autori dei servizi e degli scoop. Hanno persino recuperato gli atti dell'inchiesta del 2010 sulla "cricca" e la rete di corruzione negli appalti della protezione civile. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Ranucci, la moglie di Tavares: «Chiamo Valter per farti tornare». Il legame con Lavitola e il numero sul suo cellulare

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Ranucci: la bomba e la catena

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