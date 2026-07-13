Attentato Ranucci il factotum di Valter Lavitola Tavares | Dovevo tornare giovedì ma resto in Camerun
Clesio Gomes Tavares, considerato il collaboratore di Valter Lavitola, ha comunicato di non poter tornare in Italia come previsto e di rimanere in Camerun per continuare il lavoro. Entrambi sono coinvolti nelle indagini relative all’attentato a Sigfrido Ranucci. Tavares aveva programmato di rientrare giovedì, ma ha deciso di proseguire la sua attività nel paese africano. Le autorità indagano sui collegamenti tra Tavares, Lavitola e l’attentato.
Clesio Gomes Tavares, il factotum di Valter Lavitola, resta in Camerun: "Non posso fermare adesso il lavoro". Entrambi sono indagati per l'attentato a Sigfrido Ranucci. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Attentato Ranucci: Lavitola pronto ad andare in Africa
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