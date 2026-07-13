Perché ora non penso di tornare in Italia Tavares ci ripensa | la chat con Lavitola e l’ammissione sull’amico dietro alla bomba a Ranucci – Il video

Gomes Clesio Tavares ha deciso di non tornare in Italia, secondo quanto riferiscono fonti investigative. L’uomo, ritenuto dai pm un intermediario tra la banda responsabile dell’ordigno collocato sotto l’abitazione di un giornalista, aveva precedentemente manifestato l’intenzione di partire. La decisione è stata presa dopo aver avuto una conversazione con Lavitola e aver ammesso di conoscere un amico coinvolto nell’attentato.

Ci ha ripensato Gomes Clesio Tavares, l’uomo che per gli inquirenti ha fatto da tramite con la banda dell’ordigno piazzato sotto casa di Sigfrido Ranucci. L’assistente del faccendiere Valter Lavitola ha raccontato al Tg1 perché ha rinunciato al rientro dal Camerun previsto per giovedì. Il biglietto, dice, era già stato comprato, ma poi è arrivata la telefonata con l’avvocato: «Mi ha detto visto come stanno le cose forse loro non ti lasciano ritornare qui in Camerun». Troppi e troppo importanti quindi gli affari in ballo al momento, spiega al Tg1. E sarebbe questo insomma il motivo per cui ha preferito restare dov’è con un’inchiesta in corso in Italia: «Io adesso sto facendo un lavoro che non mi posso fermare». 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Italia.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sigfrido Ranucci e il giallo sul leader straniero dietro al sondaggio di Lavitola: la colletta e i due giornalisti coinvolti. Il sospetto sul servizio di Report dietro alla bombaUn giornalista ha negato di aver mai voluto coinvolgere un leader straniero nel sondaggio condotto da un altro giornalista.

Valter Lavitola e i sondaggi per «Ranucci premier», l’ultima ombra dietro alla bomba e lo stop dopo gli arrestiSi ipotizza un movente politico dietro alla bomba esplosa davanti all’abitazione di un giornalista, secondo quanto riportato dai quotidiani italiani.

Temi più discussi: Vertice NATO 2026, la conferenza stampa del Presidente Meloni; Live In, Marcegaglia: Su difesa fare di più. Cottarelli: Insieme come europei; Il Belgio espelle Trump (e perché Trump ha rotto con Meloni); Ora il Campo largo pensa alla ritirata, ma Conte rincara la dose sulla Russia.

Io sono orgoglioso di essere italiano. È una cosa che mi ha toccato, mi ha profondamente infastidito. Io stimo il nostro primo ministro e penso che, vista la situazione e visto il personaggio con cui abbiamo a che fare, meglio di così sarebbe difficile fare: trov x.com

Kimi Antonelli: Vinco tanto perché non ci penso, per il relax non c'è tempo. A Bono ho insegnato la scaramanzia italianaFermarmi? Non è il momento di rilassarsi, devo continuare a martellare. Kimi Antonelli, padrone del Mondiale, cinque vittorie di fila. Ma non mi piace sentire paragoni con Senna, ha fatto la storia ... corriere.it

È iniziato Euro2024! Fabregas: Italia e Spagna? Vediamo, non penso siano le favoriteIl tecnico del Como Cesc Fabregas ha parlato a margine della Milano Football Week organizzata da La Gazzetta dello Sport. Questo quanto raccolto dall'inviato di TMW: L'ho vissuta questa fase. Negli ... tuttomercatoweb.com