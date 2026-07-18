Rania nonna bis in un anno | la principessa Iman aspetta il secondo figlio l’annuncio su Instagram sorprende tutti

La principessa Iman aspetta il suo secondo figlio, secondo quanto annunciato su Instagram dalla madre, la regina Rania. La famiglia reale giordana si prepara ad accogliere una nuova nascita. La principessa ha 29 anni e questa sarà la seconda gravidanza. La notizia è stata condivisa con i follower attraverso i social media.

La famiglia reale giordana si prepara ad accogliere una nuova vita. La regina Rania di Giordania, 55 anni, ha condiviso con i suoi milioni di follower su Instagram una notizia che ha scaldato i cuori: la figlia Iman, 29 anni, è in attesa del suo secondo figlio. Un annuncio arrivato con la delicatezza che contraddistingue da sempre la monarchia hascemita, attraverso un’immagine intima e un messaggio carico di emozione. Per la sovrana si tratta del terzo nipote. Dopo Iman, figlia del principe ereditario Hussein e della moglie Rajwa, nata nel 2024 e prossima a compiere due anni il 3 agosto, e la piccola Amina, nata il 16 febbraio 2025 proprio dalla principessa Iman e dal marito Jameel Alexander Thermiotis, ora è in arrivo un altro membro della dinastia. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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