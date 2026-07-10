Iman di Giordania aspetta il secondo figlio dal marito Jameel Thermiotis, a un anno e mezzo dalla nascita della prima figlia, Amina, nata il 16 febbraio 2025. Rania di Giordania, di 55 anni, ha annunciato la notizia su Instagram, condividendo un'immagine della famiglia con la figlia, il genero e la nipote. Con questa nascita, Rania diventerà di nuovo nonna, per la terza volta.

R ania di Giordania, 55, sarà presto di nuovo nonna. A dare l’annuncio è stata lei stessa, su Instagram, dove ha pubblicato una tenera immagine della figlia Iman insieme al marito Jameel Thermiotis e alla figlia Amina, nata il 16 febbraio 2025. Uno scatto discreto, con i volti dei protagonisti in controluce, ma perfetto per svelare il pancione della principessa, sfiorato teneramente dalla manina della primogenita. «Sarai sempre la mia casa»: la dedica d’amore di Rania di Giordania al marito Abdullah II X Leggi anche › Rania di Giordania nonna per la seconda volta: è nata la figlia della principessa Iman Rania di Giordania e la gioia di diventare di nuovo nonna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - A un anno e mezzoi dalla nascita di Amina, Iman di Giordania aspetta il secondo figlio dal marito Jameel Thermiotis. Per Rania di Giordania sarà il terzo nipote

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