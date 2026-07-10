La regina Rania ha condiviso su Instagram un messaggio in cui annuncia che la figlia Iman è in attesa del secondo bambino. La foto allegata mostra la giovane donna con un abito bianco, con le mani sul pancione. L’annuncio è stato accompagnato da un breve testo in cui si esprime gioia per questa nuova attesa. La notizia è stata diffusa poche ore fa sui social media della regina.

C’è un nuovo royal baby in arrivo alla corte di Giordania. La regina Rania, infatti, ha annunciato poche ore fa, sui social, la seconda gravidanza della figlia Iman. In un dolce post pubblicato su Instagram il 9 luglio, Rania scrive: «Una nuova gioia in arrivo. Congratulazioni a Iman, Jameel e alla mia amata Amina che diventerà una sorella maggiore». E poi: «Che Allah vi protegga, custodisca il vostro cammino e riempia la vostra vita di ogni bene, Signore». Iman di Giordania incinta: aspetta il secondo figlio. La principessa Iman, 29 anni, è la seconda dei quattro figli della regina Rania e di re Abdallah. Si è sposata con il finanziere di origine venezuelana Jameel Thermiotis ad Amman nel marzo 2023 e, nel 2025, i due hanno avuto una bambina, Amina. 🔗 Leggi su Amica.it

Segui gli aggiornamenti su Instagram.

© Amica.it - Con un dolcissimo post, la regina Rania di Giordania ha annunciato su Instagram la seconda gravidanza della figlia Iman

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: La regina Rania di Giordania annuncia sui social la seconda gravidanza della figlia Iman con una foto e un messaggio: «Il club dei nipoti continua a crescere»

A un anno e mezzoi dalla nascita di Amina, Iman di Giordania aspetta il secondo figlio dal marito Jameel Thermiotis. Per Rania di Giordania sarà il terzo nipoteIman di Giordania aspetta il secondo figlio dal marito Jameel Thermiotis, a un anno e mezzo dalla nascita della prima figlia, Amina, nata il 16...

Temi più discussi: Rania di Giordania, una foto familiare e tenera per gli auguri al figlio Hussein; Rania di Giordania nonna per la terza volta (e lo annuncia così): la figlia Iman è incinta del secondo figlio; Rania di Giordania di nuovo nonna, Iman è incinta: Non potremmo essere più felici; Rania di Giordania di nuovo nonna, la principessa Iman è incinta ma lo annuncia a poche settimane dal parto.

Gravidanza segretissima, un altro royal baby è in arrivo: l’annuncio sui socialUna notizia arrivata all’improvviso che ha riempito di gioia i sudditi e i fan: è in arrivo un altro royal baby! Rania di Giordania sta per diventare nonna per la terza volta, sua figlia, la principes ... novella2000.it

La felicità di Rania di Giordania per il nuovo royal nipotino: la figlia Iman la renderà nonna per la terza voltaCon un dolcissimo post, la regina Rania di Giordania ha annunciato su Instagram la seconda gravidanza della figlia Iman ... amica.it