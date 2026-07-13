Le forze statunitensi hanno condotto un attacco aereo contro obiettivi in Iran durante la notte, mentre Teheran ha risposto colpendo basi statunitensi in Bahrein, Oman, Kuwait e Giordania. La rappresaglia iraniana ha coinvolto strutture militari e installazioni strategiche in quei paesi. Nessun dettaglio sulle eventuali vittime è stato comunicato. La situazione si mantiene tesa con scambi di attacchi tra le due parti.

Le forze armate degli Stati Uniti hanno lanciato, nella notte, una nuova offensiva aerea contro l’Iran, che per tutta risposta ha preso di mira obiettivi statunitensi in Bahrein, Oman, Kuwait e Giordania. L’obiettivo dei raid Usa disposti dal presidente Donald Trump contro diverse città e della Repubblica islamica è allentare la morsa di Teheran sullo Stretto di Hormuz, dove nel fine settimana un’altra nave portacontainer è stata colpita dai Pasdaran. Attacchi incrociati Il Comando centrale delle forze armate degli Stati Uniti (Centcom) ha reso noto di aver completato, tra la serata di ieri e le prime ore di oggi, due nuove offensive contro “decine di obiettivi” distribuiti in varie regioni dell’Iran. 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - Nuovo raid incrociati tra Stati Uniti e Iran: Washington bombarda diverse città, Teheran reagisce contro le basi Usa in Bahrein, Oman, Kuwait e Giordania

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