Sette patenti sono state ritirate durante i controlli dei Carabinieri nel territorio di Avellino. L’attività di verifica, avviata in seguito alle disposizioni del Prefetto, prosegue senza sosta. Le operazioni sono state mirate a verificare il rispetto delle norme stradali e a prevenire comportamenti pericolosi alla guida. Non sono stati segnalati incidenti o altre violazioni durante le operazioni. La presenza delle forze dell’ordine rimane costante sul territorio per garantire la sicurezza stradale.

Tempo di lettura: 2 minuti Continua ininterrotta l’attività di controllo del territorio disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive impartite dal Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso. L’obiettivo è rafforzare l’azione di prevenzione e contrasto ai reati predatori e ai fenomeni legati allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. In tale contesto, negli ultimi giorni, la Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano ha coordinato una serie di servizi straordinari che hanno interessato il territorio del comune eclanese e i comuni limitrofi. L’attività, svolta prevalentemente nelle ore serali e notturne con l’impiego di numerosi equipaggi, ha consentito di controllare un centinaio di veicoli e procedere al ritiro di sette documenti di guida. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Raffica di controlli dei Carabinieri, ritirate sette patenti

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