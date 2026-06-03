Durante i controlli straordinari dei Carabinieri nella provincia di Avellino, sono stati ritirati numerosi documenti di guida e sequestrati due veicoli. L'intervento si è svolto anche in occasione della Festa della Repubblica, coinvolgendo diverse aree della rete stradale locale. L'operazione ha coinvolto un ampio dispositivo di forze dell’ordine per verificare il rispetto delle norme sulla circolazione. Non sono stati segnalati incidenti o altre infrazioni di rilievo durante l’attività.

Tempo di lettura: 2 minuti L’attività di controllo del territorio promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino anche in occasione della Festa della Repubblica ha promosso una vasta azione di prevenzione sull’intera rete stradale della provincia Irpina. Particolarmente intensi sono stati i controlli eseguiti dai Reparti che fanno capo alla Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano che ha coordinato numerosi posti di controllo lungo le arterie stradali maggiormente interessate dal flusso veicolare, sia locale che turistico. Gli equipaggi impegnati hanno proceduto al controllo di oltre 50 veicoli, ritirando 4 documenti di guida e sequestrando due veicoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Controlli straordinari dei Carabinieri: patenti ritirate e due veicoli sequestrati

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CONTROLLI DEI CARABINIERI A PASQUA E PASQUETTA: 5 PATENTI RITIRATE PER GUIDA IN STAD... | 07/04/2026

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