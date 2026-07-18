questore di arezzo sospende le licenze a due locali del centro

Il questore di Arezzo ha sospeso da ieri le licenze di due locali nel centro cittadino. Entrambi gli esercizi erano regolarmente autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, inclusi alcolici. La decisione riguarda esclusivamente la sospensione delle licenze e non sono stati segnalati altri provvedimenti o dettagli sulle motivazioni.

AREZZO – Il questore di Arezzo, Cristian Tatarelli, ha sospeso da ieri le licenze di due esercizi pubblici regolarmente autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, anche alcooliche, ubicati nel centro cittadino. Nel primo caso il provvedimento di chiusura, per tre giorni, è stato adottato a seguito dei fatti che si sono verificati nella serata del 14 luglio scorso, dove ad un uomo è stato continuato a dare da bere bevande alcoliche nonostante il suo stato di ebbrezza. Nel secondo caso il provvedimento di chiusura, per quindici giorni, è scaturito a seguito di fatti avvenuti nella seranotte del 1516 luglio, dove due uomini si sono avvicinati ad un cliente del locale, seduto a i tavoli esterni di cui l’esercizio dispone, iniziando prima a discutere, per poi passare alle vie di fatto colpendosi con dei pugni a vicenda. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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Arezzo, sospesa per quindici giorni l'attività di un locale in centro città

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