Il 17 luglio 2026, due esercizi pubblici nel centro di Arezzo sono stati temporaneamente chiusi dal questore. Le licenze di entrambi i locali, autorizzati alla vendita di alimenti, bevande e alcolici, sono state sospese a partire da oggi. La decisione è stata presa dal questore, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui procedimenti seguiti.

Arezzo, 17 luglio 2026 – . Il Questore di Arezzo, Cristian Tatarelli, ha sospeso da oggi le licenze di due esercizi pubblici regolarmente autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, anche alcooliche, ubicati nel centro cittadino. Nel primo caso il provvedimento di chiusura, per tre giorni, è stato adottato a seguito dei fatti che si sono verificati nella serata del 14 luglio scorso, dove ad un uomo è stato continuato a dare da bere bevande alcoliche nonostante il suo stato di ebbrezza. Nel secondo caso il provvedimento di chiusura, per quindici giorni, è scaturito a seguito di fatti avvenuti nella seranotte del 1516 luglio,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sospese dal questore, le licenze di due esercizi pubblici

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