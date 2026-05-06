Rissa fra esercenti in Piazza delle Vettovaglie | sospese le licenze dei due locali

Da pisatoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due esercizi commerciali di Piazza delle Vettovaglie hanno visto sospese le loro licenze dopo una rissa avvenuta il 23 aprile nel pomeriggio. La polizia ha effettuato i controlli e adottato i provvedimenti necessari. Nella colluttazione sono stati coinvolti più soggetti, senza segnalazioni di feriti gravi. Le autorità hanno confermato che le sospensioni resteranno in vigore fino a nuove decisioni.

Scattano le conseguenze per il parapiglia avvenuto in Piazza Vettovaglie nel pomeriggio dello scorso 23 aprile. Allora, come è stato riferito il giorno successivo, una lite fra due esercenti, pare sugli spazi esterni assegnati, è degenerata fino al lancio di oggetti. In merito a quella che viene.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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