Rissa fra esercenti in Piazza delle Vettovaglie | sospese le licenze dei due locali

Due esercizi commerciali di Piazza delle Vettovaglie hanno visto sospese le loro licenze dopo una rissa avvenuta il 23 aprile nel pomeriggio. La polizia ha effettuato i controlli e adottato i provvedimenti necessari. Nella colluttazione sono stati coinvolti più soggetti, senza segnalazioni di feriti gravi. Le autorità hanno confermato che le sospensioni resteranno in vigore fino a nuove decisioni.

Scattano le conseguenze per il parapiglia avvenuto in Piazza Vettovaglie nel pomeriggio dello scorso 23 aprile. Allora, come è stato riferito il giorno successivo, una lite fra due esercenti, pare sugli spazi esterni assegnati, è degenerata fino al lancio di oggetti. In merito a quella che viene.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Lancio di tavolini in piazza delle Vettovaglie: scoppia la rissa tra gli esercentiSembrava una banale discussione sugli spazi assegnati all'esterno per i tavoli dei locali. Risse e aggressioni nei locali frequentati da pregiudicati a Ravenna, sospese due licenzeDue esercizi pubblici sono stati chiusi per 5 giorni a seguito di un’operazione straordinaria di controllo coordinata dalla Questura di Ravenna. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Rissa fra esercenti in Piazza delle Vettovaglie: sospese le licenze dei due locali; Giro di vite in Vettovaglie. Chiuso locale e controlli. Riscontrate 192 irregolarità. Sanzioni per 184.500 euro; Piazza Martinez, terza rissa in pochi giorni: giovani si affrontano con le cinture all’uscita da scuola -; Castelfidardo, rissa alle giostre. Cingolani attacca: Sicurezza ignorata, ora basta. Rissa in Vettovaglie. In arrivo sanzioni per i due esercentiInterlocuzioni dirette tra il sindaco Conti e il questore Barilaro. L’assessore Pesciatini: Questo episodio deve rimanere isolato. lanazione.it Rissa di piazza Vettovaglie. Il Coordinamento Comitati: È l’ora della fermezzaLa richiesta a questura e Comune: Chi si rende responsabile di episodi violenti sia sanzionato. Se necessario arrivare alla sospensione delle licenze. lanazione.it Nuovo episodio di violenza nel quartiere di San Fruttuoso: nel pomeriggio di martedì 5 maggio si è verificata un'altra rissa in piazza Martinez, la terza in pochi giorni nella stessa zona. L'allarme è scattato intorno alle 17:30, poco dopo l'uscita da scuola. Second - facebook.com facebook Tony Effe rischia il processo per una rissa in Sardegna x.com