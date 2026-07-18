Quella di Roggero non fu difesa ma una reazione violenta a scoppio ritardato | se alla politica non piace la legge la cambi | parla il procuratore che lo accusò in aula

Da ilfattoquotidiano.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il procuratore ha dichiarato che l’azione di Roggero non rappresenta una difesa, ma una reazione violenta a scoppio ritardato. Ha spiegato che, contrariamente a quanto si pensa, l’uomo ha subito una sola rapina, non numerose, e che la sua reazione non è stata immediata. La reazione, invece, è avvenuta a distanza di tempo rispetto all’evento scatenante.

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“Molti credono che Roggero abbia subito numerose rapine, mentre ne risulta una sola. E si pensa che abbia reagito nell’immediatezza. In realtà è stata una reazione estremamente violenta a scoppio ritardato. È questa la differenza decisiva. Non si può istituzionalizzare una rivalsa simile”. A parlare con il Corriere della Sera è Biagio Mazzeo, procuratore capo di Asti, che ha coordinato l’istruttoria e rappresentato l’accusa in aula nel processo di primo grado a Mario Roggero, il goielliere di Grinzane Cavour condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver sparato a dei rapinatori in fuga, uccidendone due. Nel merito, dunque, Mazzeo ribadisce quello che pare sotto gli occhi di tutti: difficile chiamare “difesa” (legittima o no) la decisione di rincorrere e aprire il fuoco su delle persone che stanno scappando (per quanto banditi). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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