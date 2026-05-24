In aula è stato affermato che non ci fu raggiro nel caso riguardante la comunità religiosa La Venenta. Due imputati sono coinvolti nel processo con l’accusa di circonvenzione di persone per un milione di euro destinato alla comunità. Durante l’udienza, sono stati chiariti i dettagli delle transazioni e delle modalità di gestione dei fondi. La difesa ha sostenuto che non ci sono elementi per dimostrare l’inganno.

Comunità religiosa La Venenta, due gli imputati a processo con l’accusa di circonvenzione di incapace dopo donazioni per quasi un milione di euro a loro favore: parti civili sono una ragazza sopravvissuta a un gravissimo incidente stradale (che a favore della comunità effettuò un bonifico da 750mila euro) e un’anziana madre in lutto (donò alla comunità 210mila euro). L’altro giorno in aula sono stati sentiti i testimoni dell’accusa. Secondo l’avvocato Stefano Bordoni (foto), che difende i due imputati, quelle testimonianze "hanno mostrato che non ci fu affatto circonvenzione". Sul fronte della ragazza, gli atti della donazione "furono fatti... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un milione alla comunità, la difesa: "Emerso in aula che non ci fu raggiro"

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