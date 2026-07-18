Quartieri sottoscritti i progetti di comunità per rilanciare l’attività

Notizia in breve

Sono stati firmati i dodici Progetti di Comunità destinati a coinvolgere i quartieri di Cesena nei prossimi due anni. Il Comune, i Consigli di quartiere e il terzo settore collaborano per promuovere attività e iniziative di partecipazione e coesione sociale. Ogni progetto mira a rilanciare le attività locali e rafforzare il senso di comunità. Le iniziative saranno avviate nel giro di breve tempo, con obiettivi di sviluppo e partecipazione condivisa.