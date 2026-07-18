Quartieri sottoscritti i progetti di comunità per rilanciare l’attività
Sono stati firmati i dodici Progetti di Comunità destinati a coinvolgere i quartieri di Cesena nei prossimi due anni. Il Comune, i Consigli di quartiere e il terzo settore collaborano per promuovere attività e iniziative di partecipazione e coesione sociale. Ogni progetto mira a rilanciare le attività locali e rafforzare il senso di comunità. Le iniziative saranno avviate nel giro di breve tempo, con obiettivi di sviluppo e partecipazione condivisa.
Sono stati sottoscritti i dodici Progetti di Comunità che accompagneranno per i prossimi due anni la vita dei quartieri di Cesena, coinvolgendo Comune, Consigli di quartiere e terzo settore in un percorso condiviso di partecipazione e coesione sociale. La firma dei Patti, avvenuta nel nuovo giardino urbano Ex.tra Arrigoni (nella foto), segna l’avvio operativo di una delle principali novità introdotte dal nuovo Regolamento dei Quartieri. Il Comune investirà 100 mila euro nel biennio, mantenendo il coordinamento del percorso, mentre quartieri e associazioni progetteranno le iniziative. I progetti interesseranno i quartieri cittadini: Centro... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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