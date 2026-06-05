Protagonismo dei quartieri partono i Progetti di comunità | tra gli obiettivi contrastare la solitudine

Notizia in breve

Partono i Progetti di comunità nei quartieri, con l’obiettivo di contrastare la solitudine. La fase iniziale prevede incontri tra residenti e rappresentanti delle associazioni, per definire le attività e le priorità. Le iniziative mirano a rafforzare i legami tra vicini e promuovere momenti di aggregazione. Le assemblee si sono svolte nelle ultime settimane, coinvolgendo numerosi cittadini. Le attività partiranno a breve, con l’obiettivo di favorire l’inclusione e il senso di appartenenza.