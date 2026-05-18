Sport e Comunità Nello Pizza | Gestione seria per rilanciare Avellino e i suoi quartieri

Da avellinotoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le strutture sportive comunali vengono utilizzate come strumenti per favorire l'integrazione sociale e il rilancio delle zone cittadine. Un rappresentante comunale ha sottolineato come una gestione corretta di questi impianti possa contribuire a rafforzare il senso di comunità e migliorare la vivibilità dei quartieri. In questa ottica, l’obiettivo è promuovere attività sportive che coinvolgano i residenti e favoriscano il senso di appartenenza. La questione ha suscitato interesse tra le autorità locali, che intendono investire sulla manutenzione e sull’uso condiviso delle strutture.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Le strutture sportive comunali come motore di aggregazione sociale, inclusione e rilancio dei quartieri. È uno dei temi centrali del programma amministrativo del candidato sindaco del campo largo per la città di Avellino, Nello Pizza, che punta a una gestione più efficiente degli impianti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours

Video The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours

Sullo stesso argomento

Liberiamo Avellino scende in campo: appoggio ufficiale a Nello PizzaTempo di lettura: < 1 minutoLa lista Liberiamo Avellino è pronta a sostenere il candidato sindaco Nello Pizza, riconoscendo in lui una persona e un...

Bagno Roma a Tirrenia: nuova gestione e sport per rilanciare la spiaggiaIl Bagno Roma di Tirrenia inaugura un nuovo capitolo operativo grazie all’ingresso nella gestione di Vincenzo Abbruscato, segnando un passaggio di...

nello pizza sport e comunità nelloLa replica di Nello Pizza a Nargi: La città ereditata è frutto di sei anni di vostra amministrazioneIl candidato sindaco Nello Pizza interviene sul clima della campagna elettorale, sottolineando come, fino a questo momento, il confronto politico fosse stato caratterizzato da toni insolitamente bassi ... irpinianews.it

nello pizza sport e comunità nelloAvellino, Nello Pizza attacca Festa e Nargi: Non sarò solo al comandoNon sarò un uomo solo al comando perché la comunità dovrà essere protagonista di una nuova stagione, per Avellino scriveremo insieme tutta ... ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web