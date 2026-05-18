Sport e Comunità Nello Pizza | Gestione seria per rilanciare Avellino e i suoi quartieri
Le strutture sportive comunali vengono utilizzate come strumenti per favorire l'integrazione sociale e il rilancio delle zone cittadine. Un rappresentante comunale ha sottolineato come una gestione corretta di questi impianti possa contribuire a rafforzare il senso di comunità e migliorare la vivibilità dei quartieri. In questa ottica, l’obiettivo è promuovere attività sportive che coinvolgano i residenti e favoriscano il senso di appartenenza. La questione ha suscitato interesse tra le autorità locali, che intendono investire sulla manutenzione e sull’uso condiviso delle strutture.
Le strutture sportive comunali come motore di aggregazione sociale, inclusione e rilancio dei quartieri. È uno dei temi centrali del programma amministrativo del candidato sindaco del campo largo per la città di Avellino, Nello Pizza, che punta a una gestione più efficiente degli impianti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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