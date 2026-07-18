Quartiere San Tomaso la giunta Carnevali ai residenti | I fatti raccontano un’altra realtà

La giunta comunale ha risposto a una lettera di un residente del quartiere San Tomaso, pubblicata recentemente. Nella comunicazione, la giunta ha affermato che i fatti descritti dal residente non corrispondono alla realtà. La replica si inserisce nel dibattito in corso tra le autorità e i cittadini riguardo alle questioni locali nel quartiere. La discussione riguarda aspetti di sicurezza e gestione urbana, con entrambe le parti che presentano le proprie versioni dei fatti.

Riceviamo e pubblichiamo la risposta della Giunta alla lettera di Davide Zenoni, residente del quartiere San Tomaso di Bergamo, da noi pubblicata negli scorsi giorni. leggi anche. La lettera San Tomaso, il quartiere che chiede di non essere dimenticato: “Il futuro non può essere solo traffico”. Egregio Direttore, abbiamo letto con interesse la lettera pubblicata sulla vostra testata il 14 luglio, a firma di Davide Zenoni, residente del quartiere di San Tommaso. Crediamo convintamente che uno dei principali compiti di un’Amministrazione sia quello di ascoltare, con il massimo rispetto, le istanze e anche le sole percezioni dei nostri concittadini, cercando, con continuo impegno, di intervenire tempestivamente, laddove possibile, per dare risposte adeguate e migliorarne complessivamente le condizioni di vita. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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