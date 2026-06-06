Siamo in gabbia La rabbia degli abitanti del quartiere San Tomaso | tra cantieri pantegane polvere in casa e mancanza di parcheggi

Gli abitanti del quartiere San Tomaso si sono riuniti per denunciare le condizioni di vita. Tra cantieri aperti, presenza di ratti, polvere nelle case e scarse possibilità di parcheggio, molti si sentono trascurati. La loro rabbia si traduce in un senso di prigionia, con cittadini che lamentano la mancanza di interventi concreti per migliorare la situazione quotidiana. La protesta evidenzia un crescente disagio tra residenti e amministrazione locale.

Arrabbiati. Stanchi. Sempre più disillusi. “Ci sentiamo cittadini come tutti gli altri, ma qui sembra che nessuno si occupi davvero di quello che viviamo ogni giorno”. Laura Vincenti vive in via Finazzi ed è la rappresentante di uno dei condomìni del quartiere San Tomaso, nella zona sud-ovest di Bergamo. Da mesi il quartiere è attraversato dai lavori per il raddoppio ferroviario, un cantiere che ha progressivamente cambiato la percezione stessa degli spazi e della quotidianità. “Ci sentiamo cittadini di serie B. – sentenzia Laura -. Le tasse le paghiamo come tutti gli altri, ma qui sembra che il quartiere sia stato lasciato indietro”. Via Finazzi corre parallela alla ferrovia ed è una delle aree più esposte agli interventi in corso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Siamo in gabbia, la rabbia degli abitanti del quartiere San Tomaso a Bergamo

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