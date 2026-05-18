Qualificazione in Champions League quanto incassano i club? Premi bonus e ricavi

Entrare in Champions League rappresenta un obiettivo importante per molte squadre di calcio europee, poiché permette di partecipare alla competizione più prestigiosa del continente. Oltre alla visibilità e alla possibilità di affrontare le migliori squadre, questa qualificazione comporta anche benefici finanziari significativi. I club ricevono premi in denaro, bonus e ricavi derivanti dalla distribuzione delle entrate generata dagli abbonamenti, dai diritti televisivi e dalla vendita dei diritti commerciali. Questi aspetti contribuiscono a determinare il valore economico della partecipazione alla competizione.

Roma, 18 maggio 2026 – Entrare in Champions League non significa soltanto giocare la competizione più prestigiosa d’Europa. Per i club, vuol dire soprattutto assicurarsi una delle principali fonti di ricavo della stagione. La sola qualificazione alla fase campionato garantisce una quota fissa da 18,62 milioni di euro, uguale per tutte le 36 squadre partecipanti: 17,87 milioni come acconto e 750mila euro come saldo. Il valore complessivo, però, è più alto. Secondo le stime di Calcio e Finanza, la qualificazione alla Champions per un club italiano vale in partenza circa 45-50 milioni di euro, perché alla quota fissa si aggiunge il cosiddetto value pillar, legato al mercato televisivo, al ranking UEFA e alla storia europea del club. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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